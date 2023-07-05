Дом культуры, ФАП и четыре дома пострадали от обстрела села под Валуйками

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получили четыре частных дома. Там выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы. Повреждены ещё два социальных объекта — фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры. Оперативные службы работают на месте.