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Дом культуры, ФАП и четыре дома пострадали от обстрела села под Валуйками

5 июля 2023, 12:18
Фото: 1MI
фото тематическое
В домах выбило окна, посекло фасады, кровлю и заборы. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ атаковали село Карабаново в Валуйском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако не обошлось без разрушений.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получили четыре частных дома. Там выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы. Повреждены ещё два социальных объекта — фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры. Оперативные службы работают на месте.

5 июля ВСУ атаковали Валуйки. Известно о 33 пострадавших частных домах и 11 повреждённых машинах. Ранения получила женщина. Её отправили в больницу, однако завершит лечение она амбулаторно.

Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек
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Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек
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