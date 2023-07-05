Дом культуры, ФАП и четыре дома пострадали от обстрела села под Валуйками

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
ВСУ атаковали село Карабаново в Валуйском горокруге. Среди мирных жителей пострадавших нет, однако не обошлось без разрушений.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждения получили четыре частных дома. Там выбило окна, посекло фасады, кровли и заборы. Повреждены ещё два социальных объекта — фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры. Оперативные службы работают на месте.
5 июля ВСУ атаковали Валуйки. Известно о 33 пострадавших частных домах и 11 повреждённых машинах. Ранения получила женщина. Её отправили в больницу, однако завершит лечение она амбулаторно.