«Второй день рождения»: белгородка рассказала об обстреле Валуек

«Тут [в части дома — прим. ред.] вообще всё выбито. Сам удар пришёлся именно на эту часть дома. Ребята остались живы благодаря тому, что находились в другой части дома. Поэтому им так повезло. Как говорится, второй день рождения у них», — делится женщина.