«Второй день рождения»: белгородка рассказала об обстреле Валуек

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Федеральные журналисты показали последствия сегодняшнего обстрела Валуек в Белгородской области. Они побеседовали с местной жительницей и сняли часть пострадавшего дома, куда пришёлся основной удар.
«Тут [в части дома — прим. ред.] вообще всё выбито. Сам удар пришёлся именно на эту часть дома. Ребята остались живы благодаря тому, что находились в другой части дома. Поэтому им так повезло. Как говорится, второй день рождения у них», — делится женщина.
На кадры попали разрушения: полностью выбило окно, частично обрушился потолок, пол в комнатах теперь завален вещами и выбитыми стёклами. Изрешетило и припаркованный рядом автомобиль.
При обстреле Валуек пострадала женщина. Изначально сообщалось, что она получила ранения грудной клетки. Однако информация в итоге не подтвердилась. Ранение было менее серьёзным. Женщину уже отпустили домой на амбулаторное лечение.