Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Изображение материала

«Второй день рождения»: белгородка рассказала об обстреле Валуек

5 июля 2023, 12:01
Фото: «Известия»

Очевидцы рассказали об обстреле Валуек в Белгородской области

Утром 5 июля город оказался под огнём ВСУ. Местная жительница показала журналистам часть дома, на которую пришёлся основной удар. Кадры публикуют «Известия».
Сюжет
СВО

Федеральные журналисты показали последствия сегодняшнего обстрела Валуек в Белгородской области. Они побеседовали с местной жительницей и сняли часть пострадавшего дома, куда пришёлся основной удар.

«Тут [в части дома — прим. ред.] вообще всё выбито. Сам удар пришёлся именно на эту часть дома. Ребята остались живы благодаря тому, что находились в другой части дома. Поэтому им так повезло. Как говорится, второй день рождения у них», — делится женщина.

На кадры попали разрушения: полностью выбило окно, частично обрушился потолок, пол в комнатах теперь завален вещами и выбитыми стёклами. Изрешетило и припаркованный рядом автомобиль.

При обстреле Валуек пострадала женщина. Изначально сообщалось, что она получила ранения грудной клетки. Однако информация в итоге не подтвердилась. Ранение было менее серьёзным. Женщину уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Видео: «Известия»
При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
Число пострадавших от обстрела домов и авто в Валуйках увеличилосьРебёнок из Валуек спас отца из-под завалов во время обстрелаВ Минобороны показали, как сапёры обезвреживают Валуйки от неразорвавшихся снарядов
#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Валуйки#Белгородская область#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Видео
Подпишитесь
Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек
Сегодня, 11:51
Дом культуры, ФАП и четыре дома пострадали от обстрела села под Валуйками
Сегодня, 12:18
«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей
Сегодня, 13:43
Колесо обозрения в Центральном парке Белгорода, скорее всего, утилизируют
Сегодня, 11:42
Валентин Демидов: внешний вид парка изменится кардинально
Сегодня, 11:26
Более 60 домов снесут в Шебекинском горокруге после атак ВСУ
Сегодня, 13:38