В Минобороны показали, как сапёры обезвреживают Валуйки от неразорвавшихся снарядов

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
В Минобороны опубликовали кадры работы сапёров в Валуйках. Сапёры обезвреживают территорию от неразорвавшихся снарядов.
Напомним, что город попал под обстрел 19 июня. Пострадали восемь человек, один из них — ребёнок. Кроме того, повреждены автомобили, частные дома и квартиры. Местные жители жаловались на позднее оповещение об обстреле и плохие подвалы.
После обстрела боеприпасы находят в том числе в садах и огородах валуйчан. Некоторые снаряды уже повреждены, поэтому их уничтожают на месте. Среди находок есть экземпляры натовского производства.