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В Минобороны показали, как сапёры обезвреживают Валуйки от неразорвавшихся снарядов

21 июня 2023, 19:31
Фото: 1MI
Сапёр из Западного военного округа рассказал, как обезвреживали заклинивший снаряд «Экскалибур», попавший в сарай.

В Минобороны опубликовали кадры работы сапёров в Валуйках. Сапёры обезвреживают территорию от неразорвавшихся снарядов.

Видео: 1MI

Напомним, что город попал под обстрел 19 июня. Пострадали восемь человек, один из них — ребёнок. Кроме того, повреждены автомобили, частные дома и квартиры. Местные жители жаловались на позднее оповещение об обстреле и плохие подвалы.

После обстрела боеприпасы находят в том числе в садах и огородах валуйчан. Некоторые снаряды уже повреждены, поэтому их уничтожают на месте. Среди находок есть экземпляры натовского производства.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Приграничье#Боеприпасы#Сапёры#Минобороны#Общество#Валуйский горокруг#Видео
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