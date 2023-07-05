Число пострадавших от обстрела домов и авто в Валуйках увеличилось

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
При обстреле Валуек в Белгородской области повреждения получили девять частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. В некоторых домовладениях задело гараж и крышу. Помимо этого, повреждения получили семь машин.
Отметим, что изначально сообщалось о том, что пострадало восемь домов и пять машин. Информация о последствиях всё ещё уточняется.
При обстреле пострадала женщина — у неё осколочные ранения. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, врачи Валуйской ЦРБ оказали ей необходимую помощь.
Напомним, что накануне при обстрелах повреждения выявили ещё в двух населённых пунктах Грайворонского горокруга. В Новостроевке-Второй снаряд попал прямо в частный жилой дом. В результате обстрела Дроновки повреждения получил инфраструктурный объект связи.