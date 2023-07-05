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Число пострадавших от обстрела домов и авто в Валуйках увеличилось

5 июля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о девяти пострадавших частных домах и семи повреждённых машинах. Раненой женщине врачи оказали необходимую помощь. Повреждения при обстрелах накануне выявили ещё в двух населённых пунктах.
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Обстрел

При обстреле Валуек в Белгородской области повреждения получили девять частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. В некоторых домовладениях задело гараж и крышу. Помимо этого, повреждения получили семь машин.

Отметим, что изначально сообщалось о том, что пострадало восемь домов и пять машин. Информация о последствиях всё ещё уточняется.

При обстреле пострадала женщина — у неё осколочные ранения. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, врачи Валуйской ЦРБ оказали ей необходимую помощь.

Напомним, что накануне при обстрелах повреждения выявили ещё в двух населённых пунктах Грайворонского горокруга. В Новостроевке-Второй снаряд попал прямо в частный жилой дом. В результате обстрела Дроновки повреждения получил инфраструктурный объект связи.

При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
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