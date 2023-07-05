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Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек

5 июля 2023, 11:51
Фото: кадр из видео

Пострадавшую при обстреле Валуек женщину отпустили на амбулаторное лечение

Изначально сообщалось, что её ранило в грудную клетку. Однако по итогам обследования информация не подтвердилась. Пациентке оказали необходимую помощь. Число повреждённых обстрелов домов и авто тем временем увеличилось, сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

Пострадавшую при обстреле Валуек женщину отпустили домой на амбулаторное лечение. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Изначально сообщалось, что женщину ранило в грудную клетку. Однако по итогам обследования информация не подтвердилась. Пациентку ранило в спину, причём ранения были не проникающие.

Что касается последствий обстрела, то число повреждённых домов и машин в городе увеличилось. По обновлённым данным, разрушения выявили в 33 частных домах и 11 автомобилях.

Валуйки попали под огонь ВСУ утром 5 июля. Обстрел продолжался больше часа. ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник. По частному сектору выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».

При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
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