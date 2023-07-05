Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Пострадавшую при обстреле Валуек женщину отпустили домой на амбулаторное лечение. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Изначально сообщалось, что женщину ранило в грудную клетку. Однако по итогам обследования информация не подтвердилась. Пациентку ранило в спину, причём ранения были не проникающие.
Что касается последствий обстрела, то число повреждённых домов и машин в городе увеличилось. По обновлённым данным, разрушения выявили в 33 частных домах и 11 автомобилях.
Валуйки попали под огонь ВСУ утром 5 июля. Обстрел продолжался больше часа. ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник. По частному сектору выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».