В Шебекино ждут экспертизы 180 повреждённых обстрелами машин

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Местная жительница пожаловалась главе региона на долгое решение вопроса с компенсациями за уничтоженные в ходе СВО машины. На это Вячеслав Гладков ответил, что эксперты несколько недель не могли попасть в Шебекино из-за постоянных обстрелов города. Поэтому перечисление выплат затягивается.
Проблема в том, что мы несколько недель не могли зайти в Шебекино из-за постоянных обстрелов. Поэтому не могли провести экспертизу. Да, прошло больше месяца, но физически это сделать было невозможно. Заставлять экспертов приходить и оценивать транспорт — бесчеловечно, потому что люди могли погибнуть. Эти обязательства мы обязательно выполним, но за один день это сделать невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Областные власти уже оплатили Шебекинскому округу счёт на 10 млн рублей, которые направят на восстановление около 80 повреждённых машин. До конца следующей недели компенсируют ущерб, причинённый ещё 180 машинам, сейчас они проходят экспертизу.
Очень просто поступить по закону: за полностью разрушенный автомобиль отдать 10 тысяч и на этом всё. Мы выбрали другой путь. Мы проводим оценку, я ищу внебюджетные средства, потому что за бюджетные деньги это восстановить невозможно, это противоречит законодательству.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, вечером 6 июля под обстрел со стороны Украины попал Белгород и Белгородский район, сработала система ПВО, до областного центра ракеты не долетели. Но в Разумном от осколков снарядов пострадали 11 домов и четыре автомобиля.