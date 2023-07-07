В Шебекино ждут экспертизы 180 повреждённых обстрелами машин

Местная жительница пожаловалась главе региона на долгое решение вопроса с компенсациями за уничтоженные в ходе СВО машины. На это Вячеслав Гладков ответил, что эксперты несколько недель не могли попасть в Шебекино из-за постоянных обстрелов города. Поэтому перечисление выплат затягивается.