К 1 августа в Шебекино закроют тепловой контур всех разрушенных домов

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Эти обязательства касаются не только Шебекино, но и Новой Таволжанки, где строителям также предстоит большой объём работ по восстановлению домов, пострадавших от обстрелов.
До 1 августа мы должны закрыть тепловой контур. Это кровля и окна. Значит дождь, влага, ветер, грязь не будут попадать в помещение. Те, кто не может проживать в своих квартирах, остаются там, где находятся сейчас: в пунктах временного размещения, у своих родственников и знакомых.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
После закрытия теплового контура строители будут заходить внутрь и восстанавливать жилые помещения. Объём работы очень большой, подчеркнул глава региона, за один день его не выполнить.
Мы сегодня принимаем беспрецедентные меры: собрали огромное количество строительных организаций, раскрепили под личную ответственность каждого руководителя, лично контролирую все объёмы работ, нахождение курирующих заместителей глав, качество материалов, наличие монтажников и многие другие вопросы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также Гладков напомнил, что сдаваться все квартиры и дома будут только после того, как собственники напишут расписку о том, что их удовлетворяет качество работ, проделанных строителями.
Напомним, белгородские власти приняли решение снести в Шебекинском округе более 60 частных домов, которые не подлежат восстановлению — к такому выводу пришли эксперты. 50 из них находятся в Новой Таволжанке, 11 — в Шебекино. Всего в Шебекино разрушено 729 объектов, в Новой Таволжанке — 580.