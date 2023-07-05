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К 1 августа в Шебекино закроют тепловой контур всех разрушенных домов

5 июля 2023, 20:35
Фото: Bel.ru
5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ходе восстановления разрушенных обстрелами частных и многоквартирных жилых домов. К 1 августа власти обязуются закрыть тепловой контур помещений, чтобы туда не попадали дождь и грязь.

Эти обязательства касаются не только Шебекино, но и Новой Таволжанки, где строителям также предстоит большой объём работ по восстановлению домов, пострадавших от обстрелов.

До 1 августа мы должны закрыть тепловой контур. Это кровля и окна. Значит дождь, влага, ветер, грязь не будут попадать в помещение. Те, кто не может проживать в своих квартирах, остаются там, где находятся сейчас: в пунктах временного размещения, у своих родственников и знакомых.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

После закрытия теплового контура строители будут заходить внутрь и восстанавливать жилые помещения. Объём работы очень большой, подчеркнул глава региона, за один день его не выполнить.

Мы сегодня принимаем беспрецедентные меры: собрали огромное количество строительных организаций, раскрепили под личную ответственность каждого руководителя, лично контролирую все объёмы работ, нахождение курирующих заместителей глав, качество материалов, наличие монтажников и многие другие вопросы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также Гладков напомнил, что сдаваться все квартиры и дома будут только после того, как собственники напишут расписку о том, что их удовлетворяет качество работ, проделанных строителями.

Напомним, белгородские власти приняли решение снести в Шебекинском округе более 60 частных домов, которые не подлежат восстановлению — к такому выводу пришли эксперты. 50 из них находятся в Новой Таволжанке, 11 — в Шебекино. Всего в Шебекино разрушено 729 объектов, в Новой Таволжанке — 580.

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#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Восстановление домов#Восстановление#Разрушения#Приграничье#Обстрел ВСУ#Спецоперация
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