Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома и квартиры

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с сегодняшнего дня, 4 июля, жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и вернуться в свои дома и квартиры.
Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона напомнил жителям, что уже с 1 августа жителям Шебекино начнёт начисляться квартплата. К этому времени власти планируют восстановить кровлю и окна.