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Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома и квартиры

4 июля 2023, 04:21
Фото: 1MI
Вернуться домой шебекинцам предлагают в течение двух недель, отметил глава региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что с сегодняшнего дня, 4 июля, жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и вернуться в свои дома и квартиры.

Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона напомнил жителям, что уже с 1 августа жителям Шебекино начнёт начисляться квартплата. К этому времени власти планируют восстановить кровлю и окна.

Порядка 120 домов уже восстановили в Шебекино
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#Александра Склярова#Дома#Шебекинцы#Общество#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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