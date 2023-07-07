Вячеслав Гладков опроверг ночной артобстрел Шебекино

Напомним, вечером 6 июля в Белгороде и Белгородском районе работала система ПВО, которая сбила несколько воздушных целей. До Белгорода ракеты, действительно, не долетели, но в Белгородском районе в результате обстрела повреждены 11 домов и четыре автомобиля. Больше всего досталось Разумному — в посёлке пострадал один многоквартирный дом и восемь частных домов. В областном центре впервые с начала спецоперации была объявлена ракетная опасность.