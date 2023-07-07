Вячеслав Гладков опроверг ночной артобстрел Шебекино

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
И спросили у губернатора Белгородской области, насколько логично возвращать сейчас жителей Шебекино в их дома, когда город продолжает оставаться в опасности?
У вас неправильная информация. Мы знаем, кто стрелял, когда стреляли, ни одного снаряда на Шебекино не упало. Достаточно сложная ситуация и так, я предлагаю её излишне не драматизировать. Никто никакими людьми жертвовать не собирается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона подчеркнул, что все действия властей выверены с учётом возможных последствий. Чтобы снизить число детей в Шебекино, здесь ещё в начале марта начали летнюю оздоровительную кампанию. Также в течение длительного времени проводился целый комплекс мероприятий, направленных на защиту населения от постоянных обстрелов города. Хоть это и не даёт 100-процентной гарантии, но снижает риски и размеры возможных потерь.
Напомним, вечером 6 июля в Белгороде и Белгородском районе работала система ПВО, которая сбила несколько воздушных целей. До Белгорода ракеты, действительно, не долетели, но в Белгородском районе в результате обстрела повреждены 11 домов и четыре автомобиля. Больше всего досталось Разумному — в посёлке пострадал один многоквартирный дом и восемь частных домов. В областном центре впервые с начала спецоперации была объявлена ракетная опасность.