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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

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Почему в Белгороде не включили сирены при угрозе ракетного обстрела?

7 июля 2023, 16:57
Фото: Bel.ru

Вячеслав Гладков объяснил молчащие в Белгороде сирены при ракетном обстреле

7 июля в ходе прямого эфира Вячеслав Гладков зачитал сообщение местной жительницы, которая недоумевала, почему в Белгороде вечером 6 июля не включили сирены, хотя РСЧС рассылал СМС об угрозе ракетного обстрела, ведь не все могут прочитать письмо в телефоне оперативно.
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СВО
Представьте, если будет избыточный объём информации, какую проблему можно получить в достаточно большом городе, которым является Белгород. Я сейчас говорю о панике. Включить сирену в неподготовленном городе, притом что ни одна ракета не упала на территории Белгорода, — мне кажется, это была бы очень опасная история, которая могла привести к сотням жертв.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона добавил, что в каждом конкретном случае власти ищут оптимальное решение, которое, с одной стороны, позволит довести информацию до людей, с другой стороны, не допустить ещё большего ухудшения ситуации.

Точно так же, как 3 июля, когда упала ракета на Белгород, девушка спрашивала у меня, почему мы не включили в 4:30 утра звуковые сигналы. Сложно представить, что бы произошло с жителями Белгорода, если бы звуковое оповещение было включено в 4 часа утра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, вечером 6 июля в Белгороде была объявлена опасность ракетного удара, такие сообщения от РСЧС получили местные жители. При этом в них ничего не говорилось о необходимости спуститься в подвал или другое укрытие, сирены в городе тоже молчали. Спустя 40 минут ракетную опасность отменили.

Над Белгородом объявлена ракетная опасность
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#Кристина Семенчук#Общество#СВО#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородский район#Ракетная опасность#Громкоговоритель#Сирена
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