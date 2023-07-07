Почему в Белгороде не включили сирены при угрозе ракетного обстрела?

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Представьте, если будет избыточный объём информации, какую проблему можно получить в достаточно большом городе, которым является Белгород. Я сейчас говорю о панике. Включить сирену в неподготовленном городе, притом что ни одна ракета не упала на территории Белгорода, — мне кажется, это была бы очень опасная история, которая могла привести к сотням жертв.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона добавил, что в каждом конкретном случае власти ищут оптимальное решение, которое, с одной стороны, позволит довести информацию до людей, с другой стороны, не допустить ещё большего ухудшения ситуации.
Точно так же, как 3 июля, когда упала ракета на Белгород, девушка спрашивала у меня, почему мы не включили в 4:30 утра звуковые сигналы. Сложно представить, что бы произошло с жителями Белгорода, если бы звуковое оповещение было включено в 4 часа утра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, вечером 6 июля в Белгороде была объявлена опасность ракетного удара, такие сообщения от РСЧС получили местные жители. При этом в них ничего не говорилось о необходимости спуститься в подвал или другое укрытие, сирены в городе тоже молчали. Спустя 40 минут ракетную опасность отменили.