Почему в Белгороде не включили сирены при угрозе ракетного обстрела?

Напомним, вечером 6 июля в Белгороде была объявлена опасность ракетного удара, такие сообщения от РСЧС получили местные жители. При этом в них ничего не говорилось о необходимости спуститься в подвал или другое укрытие, сирены в городе тоже молчали. Спустя 40 минут ракетную опасность отменили.