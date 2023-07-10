БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
ВСУ продолжают атаковывать Белгородскую область. Накануне в Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали Наумовка — девять прилётов, а также Щетиновка — четыре прилёта. Пострадавших нет, как и разрушений.
В Краснояружском районе ВСУ ударили по Прилесью. Били по селу из артиллерии. Там зафиксировали пять прилётов. Никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. Ещё два снаряда противник запустил между Прилесьем и Репяховкой. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Шебекинском горокруге по селу Середа ударили три миномётных снаряда, по Новой Таволжанке — один. Последствий не зафиксировали.