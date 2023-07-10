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БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл

10 июля 2023, 08:25
Фото: Midjourney

ВСУ атаковали за день четыре района в Белгородской области

ВСУ продолжают атаки на регион. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
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СВО

ВСУ продолжают атаковывать Белгородскую область. Накануне в Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали Наумовка — девять прилётов, а также Щетиновка — четыре прилёта. Пострадавших нет, как и разрушений.

В Краснояружском районе ВСУ ударили по Прилесью. Били по селу из артиллерии. Там зафиксировали пять прилётов. Никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. Ещё два снаряда противник запустил между Прилесьем и Репяховкой. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Шебекинском горокруге по селу Середа ударили три миномётных снаряда, по Новой Таволжанке — один. Последствий не зафиксировали.

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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Волоконовский район#Краснояружский район#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Беспилотник
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