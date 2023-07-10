БПЛА атаковал хутор в Белгородской области. Под обстрелами были ещё несколько сёл

В Краснояружском районе ВСУ ударили по Прилесью. Били по селу из артиллерии. Там зафиксировали пять прилётов. Никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. Ещё два снаряда противник запустил между Прилесьем и Репяховкой. Обошлось без разрушений и пострадавших.