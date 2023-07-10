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В день обстрела «Градами» в Шебекинском горокруге пострадало одно домовладение

10 июля 2023, 09:54
Фото: Bel.ru
Обстрел Шебекино, архивное фото
Как во время оперсовещания с правительством Белгородской области доложил глава горокруга Владимир Жданов, за неделю муниципалитет «прирос» на одно пострадавшее домовладение.
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Обстрел

Пострадал дом в субботу, 8 июля. Вероятно, во время обстрела горокруга «Градами»: один из снарядов попал тогда на территорию центрального рынка, после чего возник пожар. После взрывов загорелась также овощная база и один автомобиль. Есть пострадавший: мужчину ранило в голову.

За прошедшую неделю восстановили 39 домовладений. За прошедшую неделю закрыт тепловой контур у шести объектах соцсферы, одиннадцати многоэтажках, а также у 112 частных домовладений.
Владимир Жданов

Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков поручил «сделать паузу» по возвращению людей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Причина — оперативная обстановка.

Всего с начала спецоперации в Шебекинском горокруге пострадали 3759 домовладений.

Шебекинцам с пропиской в других районах начнут поступать выплаты на этой неделе
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