В день обстрела «Градами» в Шебекинском горокруге пострадало одно домовладение

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Пострадал дом в субботу, 8 июля. Вероятно, во время обстрела горокруга «Градами»: один из снарядов попал тогда на территорию центрального рынка, после чего возник пожар. После взрывов загорелась также овощная база и один автомобиль. Есть пострадавший: мужчину ранило в голову.
За прошедшую неделю восстановили 39 домовладений. За прошедшую неделю закрыт тепловой контур у шести объектах соцсферы, одиннадцати многоэтажках, а также у 112 частных домовладений.
Владимир Жданов
Напомним, что ранее губернатор Вячеслав Гладков поручил «сделать паузу» по возвращению людей в Шебекино, Новую Таволжанку и Архангельское. Причина — оперативная обстановка.
Всего с начала спецоперации в Шебекинском горокруге пострадали 3759 домовладений.