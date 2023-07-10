В день обстрела «Градами» в Шебекинском горокруге пострадало одно домовладение

Пострадал дом в субботу, 8 июля. Вероятно, во время обстрела горокруга «Градами»: один из снарядов попал тогда на территорию центрального рынка, после чего возник пожар. После взрывов загорелась также овощная база и один автомобиль. Есть пострадавший: мужчину ранило в голову.