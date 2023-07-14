Сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:37
Минувшей ночью в Курчатове Курской области беспилотник упал и взорвался. Как сообщил губернатор соседнего региона Роман Старовойт, критически важные объекты повреждены не были.
Среди мирных жителей тоже никто не пострадал. Повреждения получил только многоквартирный дом: у него посекло фасад и остекление.
Ещё одно происшествие минувшей ночью случилось в соседней Воронежской области. В нескольких километрах от столицы региона ПВО сбила три беспилотника. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.