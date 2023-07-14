Сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке

Беспилотник упал в курском Курчатове, ещё три дрона ПВО сбила на подлёте к Воронежу. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщили губернаторы соседних регионов Роман Старовойт и Александр Гусев.

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