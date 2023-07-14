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Сразу два соседних с Белгородской областью региона подверглись ночной атаке

14 июля 2023, 06:19
Фото: "Курский андеграунд"
Сбитый в Курчатове беспилотник
Беспилотник упал в курском Курчатове, ещё три дрона ПВО сбила на подлёте к Воронежу. Среди мирных жителей пострадавших нет, сообщили губернаторы соседних регионов Роман Старовойт и Александр Гусев.

Минувшей ночью в Курчатове Курской области беспилотник упал и взорвался. Как сообщил губернатор соседнего региона Роман Старовойт, критически важные объекты повреждены не были.

Среди мирных жителей тоже никто не пострадал. Повреждения получил только многоквартирный дом: у него посекло фасад и остекление.

Сбитый в Курчатове беспилотникСбитый в Курчатове беспилотник
Сбитый в Курчатове беспилотникСбитый в Курчатове беспилотник
Сбитый в Курчатове беспилотник
Фото: "Курский андеграунд"

Ещё одно происшествие минувшей ночью случилось в соседней Воронежской области. В нескольких километрах от столицы региона ПВО сбила три беспилотника. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев.

Работа ПВО в Воронеже
Видео: Telegram-канал Baza
SHOT: два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область
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