SHOT: два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Два украинских беспилотника атаковали два района в Белгородской области. Оба БПЛА сбили. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Как утверждает источник, первый дрон сбили из стрелкового оружия в селе Тишанка Волоконовского района. При падении аппарат сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. Предполагается, что БПЛА запустили из села Бударки Харьковской области.
Второй беспилотник обнаружили в селе Топлинка Белгородского района. Дрон противника сбила система ПВО. Последствий не зафиксировали.
Отметим, что официальных комментариев по этому поводу не было. Возможно, информация об атаке беспилотников появится позже в сводке происшествий за сутки.
Ранее сообщалось, что в Журавлёвке с беспилотника сбросили взрывное устройство — из-за этого сгорел трактор. По самому селу ударили тремя артиллерийскими снарядами. Никто не пострадал.