SHOT: два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

Как утверждает источник, первый дрон сбили из стрелкового оружия в селе Тишанка Волоконовского района. При падении аппарат сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. Предполагается, что БПЛА запустили из села Бударки Харьковской области.