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SHOT: два беспилотника ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

11 июля 2023, 13:14
Фото: 1MI

В приграничье Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

БПЛА заметили в Белгородском и Волоконовском районах. По информации источника, пострадавших и разрушений нет.
Сюжет
СВО

Два украинских беспилотника атаковали два района в Белгородской области. Оба БПЛА сбили. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Как утверждает источник, первый дрон сбили из стрелкового оружия в селе Тишанка Волоконовского района. При падении аппарат сдетонировал. Никто не пострадал, разрушений тоже нет. Предполагается, что БПЛА запустили из села Бударки Харьковской области.

Второй беспилотник обнаружили в селе Топлинка Белгородского района. Дрон противника сбила система ПВО. Последствий не зафиксировали.

Отметим, что официальных комментариев по этому поводу не было. Возможно, информация об атаке беспилотников появится позже в сводке происшествий за сутки.

Ранее сообщалось, что в Журавлёвке с беспилотника сбросили взрывное устройство — из-за этого сгорел трактор. По самому селу ударили тремя артиллерийскими снарядами. Никто не пострадал.

В Белгородской области с беспилотника сбросили взрывное устройство: сгорел трактор
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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Волоконовский район#Происшествия#Беспилотник#Приграничье#БПЛА#Беспилотники#ВСУ#Система ПВО
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