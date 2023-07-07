Mash: беспилотники пытались атаковать крупное нефтехранилище в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Целью атаки ВСУ накануне могло стать крупное нефтехранилище в Белгородской области. В налёте участвовало девять беспилотников самолётного типа, пишет источник. Шесть из них удалось сбить.
Накануне система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших среди мирных жителей нет, но и без последствий не обошлось.
В результате работы ПВО пострадали 11 домов в Белгородском районе. В Разумном в многоквартирном доме выбило окна. Ещё восемь частных домов пострадали. Два дома получили повреждения в Таврово и Ястребово. Также в Разумном повредило четыре машины и линию электропередачи.
6 июля ВСУ также атаковали Валуйский горокруг. В результате обстрела скончался мужчина. Он получил ранения, не совместимые с жизнью, и умер в автомобиле скорой помощи. Произошла трагедия в селе Новопетровка.