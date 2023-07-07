Mash: беспилотники пытались атаковать крупное нефтехранилище в Белгородской области

В результате работы ПВО пострадали 11 домов в Белгородском районе. В Разумном в многоквартирном доме выбило окна. Ещё восемь частных домов пострадали. Два дома получили повреждения в Таврово и Ястребово. Также в Разумном повредило четыре машины и линию электропередачи.