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Mash: беспилотники пытались атаковать крупное нефтехранилище в Белгородской области

7 июля 2023, 07:44
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney
В атаке участвовали девять дронов самолётного типа. Шесть из них сбили, пишет источник.
Сюжет
Пво

Целью атаки ВСУ накануне могло стать крупное нефтехранилище в Белгородской области. В налёте участвовало девять беспилотников самолётного типа, пишет источник. Шесть из них удалось сбить.

Накануне система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших среди мирных жителей нет, но и без последствий не обошлось.

В результате работы ПВО пострадали 11 домов в Белгородском районе. В Разумном в многоквартирном доме выбило окна. Ещё восемь частных домов пострадали. Два дома получили повреждения в Таврово и Ястребово. Также в Разумном повредило четыре машины и линию электропередачи.

6 июля ВСУ также атаковали Валуйский горокруг. В результате обстрела скончался мужчина. Он получил ранения, не совместимые с жизнью, и умер в автомобиле скорой помощи. Произошла трагедия в селе Новопетровка.

11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
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#Белгородская область#Наталья Корявых#Нефтехранилище#Беспилотники#Спецоперация#Белгород#Белгородский район#Пво#Происшествия#Беспилотник#Разрушения#Работа ПВО
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