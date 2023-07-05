То ли ПВО, то ли вылеты: что произошло вечером в Белгороде?

Накануне вечером в Белгороде раздались взрывы в небе. Ряд источников утверждает, что это была работа ПВО. Спустя время об этом сообщил и губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.