То ли ПВО, то ли вылеты: что произошло вечером в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Накануне вечером в Белгороде раздались взрывы в небе. Ряд источников утверждает, что это была работа ПВО. Спустя время об этом сообщил и губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.
Дополнение. Как стало известно Бел.Ру, в указанное время дроны не сбивали.
Громкие звуки над городом и районом раздались в 22:47 4 июля. Из-за взрывов на Харгоре сработали сигнализации машин. Тогда же появилась информация о работе ВС РФ.
Ранее сообщалось, что два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области. БПЛА «Валькирия» сбили в Валуйском горокруге. Второй дрон «Лелека-100» заметили в Волоконовском районе.