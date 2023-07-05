Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Изображение материала

То ли ПВО, то ли вылеты: что произошло вечером в Белгороде?

5 июля 2023, 08:09
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности»

Видео вечерних громких звуков в Белгороде появилось в Сети

Накануне белгородцев испугали громкие звуки в небе после почти месяца тишины. Видео опубликовали в Telegram-канале «Белгородские подробности».
Сюжет
Пво

Накануне вечером в Белгороде раздались взрывы в небе. Ряд источников утверждает, что это была работа ПВО. Спустя время об этом сообщил и губернатор Вячеслав Гладков. По данным главы региона, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

Дополнение. Как стало известно Бел.Ру, в указанное время дроны не сбивали.

Громкие звуки над городом и районом раздались в 22:47 4 июля. Из-за взрывов на Харгоре сработали сигнализации машин. Тогда же появилась информация о работе ВС РФ.

Ранее сообщалось, что два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области. БПЛА «Валькирия» сбили в Валуйском горокруге. Второй дрон «Лелека-100» заметили в Волоконовском районе.

Видео: Telegram-канал «Белгородские подробности»
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Вечером белгородцев испугали громкие звукиБелгородцев испугали светящиеся огни в ночном небеГромкие звуки испугали жителей Старого Оскола
#Наталья Корявых#Пво#Работа ПВО#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Город#Ночные взрывы#Вылеты#Новости Белгорода#Видео
Подпишитесь
Число пострадавших от обстрела домов и авто в Валуйках увеличилось
Сегодня, 09:30
Зловонные печень и кишки для собак из приюта под Белгородом убрали с улицы
Сегодня, 07:08
Фирма из Адыгеи просит признать белгородскую компанию банкротом: арбитраж июня
Сегодня, 09:53
В Белгороде эвакуировали людей из нескольких торговых центров
Сегодня, 07:34
При обстреле Валуек в Белгородской области пострадала женщина
Сегодня, 05:54
В Белгороде могут раздать 20 тысяч порций солдатской каши в День города
Сегодня, 07:44