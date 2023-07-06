Над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Взрывы были слышны и в Разумном, около 18:37 поступила официальная информация о причинах прогремевших бахов.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По предварительным данным, пострадавших нет, в одном частном доме пробило крышу. Сейчас проводится подворовой обход территории, над которой были сбиты воздушные цели.
Отметим, что вскоре после громких звуков взрывов в небе появились уже привычные белгородцам характерные следы.
Напомним, сегодня в Белгородской области от обстрелов погиб мужчина, он жил в Новопетровке Валуйского горокруга. Он получил ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи.