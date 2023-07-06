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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

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Над Белгородской областью сработала система ПВО

6 июля 2023, 15:46
Фото: Bel.ru
Около 18:28 читатели «Бел.Ру» сообщили о громких звуках в небе над Белгородом, Белгородским районом и Шебекинским округом.
Сюжет
Обстрел

Взрывы были слышны и в Разумном, около 18:37 поступила официальная информация о причинах прогремевших бахов.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По предварительным данным, пострадавших нет, в одном частном доме пробило крышу. Сейчас проводится подворовой обход территории, над которой были сбиты воздушные цели.

Отметим, что вскоре после громких звуков взрывов в небе появились уже привычные белгородцам характерные следы.

Напомним, сегодня в Белгородской области от обстрелов погиб мужчина, он жил в Новопетровке Валуйского горокруга. Он получил ранение брюшной полости и скончался в машине скорой помощи.

Фото: Bel.ru
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#Кристина Семенчук#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Работа ПВО#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
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