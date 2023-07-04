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Два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области

4 июля 2023, 06:34
Фото: 1MI
фото тематическое
БПЛА «Валькирия» сбили в Валуйском горокруге, а дрон «Лелека-100» — в Волоконовском районе, сообщает Telegram-канал Baza. Пострадавших, по информации источника, нет.
Сюжет
Пво

Над Белгородской областью сбили украинский разведывательный беспилотник «Валькирия». По данным источника, БПЛА запустили 3 июля со стороны села Бологовка Харьковской области.

Сообщается, что аппарат около 15:00 сбила система ПВО в Валуйском горокруге. Никто не пострадал.

Ещё один украинский разведывательный дрон «Лелека-100» обнаружили в Волоконовском районе. Также обошлось без пострадавших.

Накануне губернатор сообщал о работе ПВО в Валуйском горокруге. По его словам, украинский дрон сбили над селом Борки.

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Пво#Происшествия#Приграничье#ВСУ#Беспилотник#Дрон#БПЛА#Спецоперация#СВО
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