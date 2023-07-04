Два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Над Белгородской областью сбили украинский разведывательный беспилотник «Валькирия». По данным источника, БПЛА запустили 3 июля со стороны села Бологовка Харьковской области.
Сообщается, что аппарат около 15:00 сбила система ПВО в Валуйском горокруге. Никто не пострадал.
Ещё один украинский разведывательный дрон «Лелека-100» обнаружили в Волоконовском районе. Также обошлось без пострадавших.
Накануне губернатор сообщал о работе ПВО в Валуйском горокруге. По его словам, украинский дрон сбили над селом Борки.