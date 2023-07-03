ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В Белгородской области 3 июля сработала система ПВО. Над селом Борки в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Последствия на земле уточняются.
Это второе происшествие в Валуйском горокруге за день. Ранее стало известно, что под обстрел ВСУ попала Кукуевка. От осколков снарядов пострадали два частных дома и автомобиль.
Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгородскую область около 150 раз. Среди прочего беспилотник 2 июля сбили в Белгородском районе.