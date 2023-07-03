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ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

3 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI

Над селом Борки в Белгородской области сбили беспилотник

Есть ли последствия на земле, пока неизвестно — информация уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Это уже второе происшествие в Валуйском горокруге за сутки.
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Пво

В Белгородской области 3 июля сработала система ПВО. Над селом Борки в Валуйском горокруге сбили беспилотник. Последствия на земле уточняются.

Это второе происшествие в Валуйском горокруге за день. Ранее стало известно, что под обстрел ВСУ попала Кукуевка. От осколков снарядов пострадали два частных дома и автомобиль.

Напомним, что накануне ВСУ атаковали Белгородскую область около 150 раз. Среди прочего беспилотник 2 июля сбили в Белгородском районе.

Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом
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#Инна Рогова#Приграничье#Пво#Беспилотник#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Борки#Вячеслав Гладков
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