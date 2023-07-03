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Два дома и машина пострадали в Белгородской области из-за нового обстрела

3 июля 2023, 12:31

ВСУ обстреляли Кукуевку в Белгородской области

В домах посечены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжается подомовой обход, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 3 июля попала Кукуевка в Валуйском горокруге. Пострадали два частных дома. В них осколками снарядов выбило окна, также посечены кровли и фасады. Повреждения получил и один автомобиль.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия продолжается подомовой обход.

Накануне в результате обстрела Дроновки в Грайворонском горокруге пострадало четыре дома. Помимо этого, повреждения получили инфраструктурный объект связи, линия электропередачи и газоснабжение.

В приграничье под обстрел 3 июля попал и посёлок Белая Берёзка в Брянской области. В результате пожар произошёл в двух частных домах.

Число пострадавших от обстрелов домов в Белгородской области увеличилось до четырёх
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