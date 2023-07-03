Два дома и машина пострадали в Белгородской области из-за нового обстрела

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Под обстрел ВСУ 3 июля попала Кукуевка в Валуйском горокруге. Пострадали два частных дома. В них осколками снарядов выбило окна, также посечены кровли и фасады. Повреждения получил и один автомобиль.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия продолжается подомовой обход.
Накануне в результате обстрела Дроновки в Грайворонском горокруге пострадало четыре дома. Помимо этого, повреждения получили инфраструктурный объект связи, линия электропередачи и газоснабжение.
В приграничье под обстрел 3 июля попал и посёлок Белая Берёзка в Брянской области. В результате пожар произошёл в двух частных домах.