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Почти 4 тыс. домов пострадали от украинских обстрелов в Шебекинском горокруге

3 июля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Как сообщил глава Шебекино Владимир Жданов, всего в горокруге с начала СВО выявили 3758 пострадавших от обстрелов домов. Восстановить удалось 733 здания.
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Обстрел

Согласно отчёту Владимира Жданова, за неделю в муниципалитете восстановили 100 домовладений: 62 частных дома и 38 квартир.

Сегодня у нас находятся в работе 1400 домовладений. Более 52 социальных объектов. Везде ведётся работа, до первого числа планируем закрыть контуры.
Владимир Жданов

Также приступили к строительству двух многоэтажек. Ведётся юридическая подготовка и для строительства частных домов.

За прошлую неделю в горокруге от обстрелов пострадал ещё один дом в хуторе Панков. В работе сейчас находятся 3025 домовладений: 938 частных и 2087 квартир. Один повреждённый дом всё же придётся снести: пожар полностью уничтожил арматуру первого этажа.

В Шебекино всё же снесут повреждённый во время обстрелов многоквартирный дом
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#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Спецоперация#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Шебекинцы#Артем Черненко
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