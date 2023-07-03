Почти 4 тыс. домов пострадали от украинских обстрелов в Шебекинском горокруге

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Согласно отчёту Владимира Жданова, за неделю в муниципалитете восстановили 100 домовладений: 62 частных дома и 38 квартир.
Сегодня у нас находятся в работе 1400 домовладений. Более 52 социальных объектов. Везде ведётся работа, до первого числа планируем закрыть контуры.
Владимир Жданов
Также приступили к строительству двух многоэтажек. Ведётся юридическая подготовка и для строительства частных домов.
За прошлую неделю в горокруге от обстрелов пострадал ещё один дом в хуторе Панков. В работе сейчас находятся 3025 домовладений: 938 частных и 2087 квартир. Один повреждённый дом всё же придётся снести: пожар полностью уничтожил арматуру первого этажа.