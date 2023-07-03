Почти 4 тыс. домов пострадали от украинских обстрелов в Шебекинском горокруге

За прошлую неделю в горокруге от обстрелов пострадал ещё один дом в хуторе Панков. В работе сейчас находятся 3025 домовладений: 938 частных и 2087 квартир. Один повреждённый дом всё же придётся снести: пожар полностью уничтожил арматуру первого этажа.