Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.
Также фотографию сбитого беспилотника публикуют Telegram-каналы. По их данным, техника упала в воду Нижнего Ольшанца.
Предположительно, этот тот самый БПЛА самолётного типа, про который сообщил Гладков.
Беспилотники атаковали Белгородскую область и вчера: два успели скинуть гранаты — в селе Щетиновка, а ещё один дрон-камикадзе атаковал окраину села Поповка.