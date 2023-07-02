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Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом

2 июля 2023, 09:22
Фото: 1MI
Квадрокоптер, архивное фото
О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, сработала система ПВО.
Сюжет
Пво

На данный момент оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также фотографию сбитого беспилотника публикуют Telegram-каналы. По их данным, техника упала в воду Нижнего Ольшанца.

Предположительно, этот тот самый БПЛА самолётного типа, про который сообщил Гладков.

Беспилотники атаковали Белгородскую область и вчера: два успели скинуть гранаты — в селе Щетиновка, а ещё один дрон-камикадзе атаковал окраину села Поповка.

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#Артем Черненко#Белгородский район#Происшествия#Спецоперация#Беспилотник#Пво#Сбитие
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