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Published Сегодня, 07:19

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Белгородское приграничье за сутки обстреляли 23 раза

1 июля 2023, 07:19
Фото: Midjourney
Целями стали населённые пункты в трёх муниципалитетах, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

30 июня со стороны Украины Белгородскую область обстреляли 23 раза. Прилёты были в Белгородском районе, Волоконовском районе и Шебекинском городском округе.

В последнем из артиллерии шесть раз обстреляли Новую Таволжанку, по хутору Панков выпустили два снаряда из миномёта, а по пропускному пункту МАПП «Шебекино» прилетело трижды.

В Белгородском районе целью стало село Солнцевка, по которому выпустили семь снарядов из артиллерии. В хутор Старый в Волоконовском районе прилетело пять миномётных снарядов.

Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

В последние дни в приграничных районах Белгородской области наблюдается некоторое затишье. Особенно если сравнивать с днями, когда за сутки насчитывалось до 600 с лишним прилётов. Идёт восстановление жилья и инфраструктуры, жители постепенно возвращаются в свои дома.

Административное здание и два авто пострадали из-за обстрелов Белгородской области
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