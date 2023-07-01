Белгородское приграничье за сутки обстреляли 23 раза

В последние дни в приграничных районах Белгородской области наблюдается некоторое затишье. Особенно если сравнивать с днями, когда за сутки насчитывалось до 600 с лишним прилётов. Идёт восстановление жилья и инфраструктуры, жители постепенно возвращаются в свои дома.