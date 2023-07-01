Белгородское приграничье за сутки обстреляли 23 раза

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
30 июня со стороны Украины Белгородскую область обстреляли 23 раза. Прилёты были в Белгородском районе, Волоконовском районе и Шебекинском городском округе.
В последнем из артиллерии шесть раз обстреляли Новую Таволжанку, по хутору Панков выпустили два снаряда из миномёта, а по пропускному пункту МАПП «Шебекино» прилетело трижды.
В Белгородском районе целью стало село Солнцевка, по которому выпустили семь снарядов из артиллерии. В хутор Старый в Волоконовском районе прилетело пять миномётных снарядов.
Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
В последние дни в приграничных районах Белгородской области наблюдается некоторое затишье. Особенно если сравнивать с днями, когда за сутки насчитывалось до 600 с лишним прилётов. Идёт восстановление жилья и инфраструктуры, жители постепенно возвращаются в свои дома.