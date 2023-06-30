«Уже грабили, не лазьте, ценностей нет»: фото разрушенных квартир в Шебекино

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Журналисты побывали в одной из разрушенных обстрелом квартир в Шебекино. Из-за попадания в дом обвалились перекрытия, панели и плиты. Внутри стоит запах гари. Ноги тонут в рассыпанном керамзите, отмечают журналисты.
На двери одной из квартир жители оставили надпись: «Уже грабили, не лазьте, ценностей нет».
Ранее сообщалось, что мародёры в Шебекинском округе якобы выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны. В соцсетях появлялись кадры с разбитой дверью в шебекинском магазине, на который совершили налёт мародёры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что улицы города будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства.