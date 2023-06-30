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«Уже грабили, не лазьте, ценностей нет»: фото разрушенных квартир в Шебекино

30 июня 2023, 09:46
Фото: Telegram-канал "Шо Шебекино"

В Сети появились фото разрушенных обстрелами квартир в Шебекино

В помещениях стоит запах гари, внутри — опалённые огнём предметы быта. В одной из квартир побывали журналисты «ШО Шебекино».

Журналисты побывали в одной из разрушенных обстрелом квартир в Шебекино. Из-за попадания в дом обвалились перекрытия, панели и плиты. Внутри стоит запах гари. Ноги тонут в рассыпанном керамзите, отмечают журналисты.

Видео: Telegram-канал "Шо Шебекино"

На двери одной из квартир жители оставили надпись: «Уже грабили, не лазьте, ценностей нет».

Фото: Telegram-канал "Шо Шебекино"

Ранее сообщалось, что мародёры в Шебекинском округе якобы выносят вещи из домов под видом белгородской самообороны. В соцсетях появлялись кадры с разбитой дверью в шебекинском магазине, на который совершили налёт мародёры. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что улицы города будут патрулировать, чтобы не допустить мародёрства.

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