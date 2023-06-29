Ни одна клумба не пострадала от обстрелов в Шебекино

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Общая площадь насаждений при этом — около 7 тыс. кв м, считая Шебекино и Маслову Пристань. На данный момент в городе и окрестностях работают 28 озеленителей: в графике у них поливы, покосы и озеленение.
Сейчас нужно очистить все клумбы от сорняка, это в первую очередь. Ну и, конечно, покосить. Сейчас смотрим по погоде: были дожди, но на следующей неделе поливы придётся возобновить.
Алевтина Сурмина, мастер по благоустройству и озеленению
Вернулись в город подразделения 16 июня. Первые три дня пришлось убирать мусор, в том числе «тухлое мясо». Потом уже начались покосы и остальное благоустройство.
В этом году мы стараемся следовать тому, что королева цветов — петуния. Делаем какие-то рисунки с ней, стараемся всё изменить. На машзаводе добавилась в этом году новая клумба, в Масловой Пристани много. На осень планируется ещё одна посадка тюльпанов. С 15 августа пойдёт новая волна с хризантемами.
Алевтина Сурмина, мастер по благоустройству и озеленению
При этом клумбы города выглядят хорошо и сейчас. Дело в том, что до этого озеленители работали без выходных весь май — отдохнуть им удалось только 1-го и 9-го числа.
С утра до вечера работали, и под обстрелами, они 6-го и 7-го числа были. После 31 мая мы уже не ездили.
Алевтина Сурмина, мастер по благоустройству и озеленению
За последний месяц озеленителям, по словам Сурминой, удалось высадить 200 тыс. растений — силами 15 человек, которые работали по 12 часов.