«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Трактором «Беларус» Анна Приходько управляет уже два года. Девушка признаётся, что профессию она не выбирала — это профессия выбрала её.
Я пошла в 10 класс учиться, и мне не понравилось. Перевелась в училище: там была только специальность «эксплуатация сельхозтехники и оборудования». Я отучилась, мне понравилось. И я подумала — почему бы и нет?
Анна Приходько
Большая часть бригад заехала обратно в город 15 июня. По словам девушки, после обстрелов работы стало больше, но большую часть мусора убрать уже успели. В задачи Анны входит подметать землю после покоса, который осуществляют её коллеги. С последними, к слову, у трактористки отношения хорошие.
Большая часть людей удивляется. Я одна такая на технике — не видели ещё. Коллеги помогают, если что-то поломалось, например. Так сказать, небольшой авторитет я заработала, уже небольшое уважение есть. Ко мне относятся ребята нормально, всё хорошо.
Анна Приходько
Любимый момент в работе девушки — чувство машины.
Это чувство, когда садишься и чувствуешь каждый сантиметр техники. Это очень круто!
Анна Приходько
Обстрелов девушка, конечно, побаивается, хоть и слывёт среди коллег одной из самых бесстрашных.
Страшно стало тогда, когда прилёты участились, по три-четыре прилёта в город. Но я понимала, что если я не выйду, то никто за меня не выйдет. Давайте тогда все не выйдем — и что? Нас два дня не было в городе, мы приехали — хаос. Мусор не убирали, траву не косили. Город был как заброшенный.
Анна Приходько
На видео — момент работы девушки.