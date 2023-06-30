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«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка

30 июня 2023, 07:52
Фото: Bel.ru
Анна Приходько, по словам её коллег, явление уникальное: таких трактористок в Шебекино больше нет. Девушка свою работу любит, а расставаться с ней из-за обстрелов — не хочет.

Трактором «Беларус» Анна Приходько управляет уже два года. Девушка признаётся, что профессию она не выбирала — это профессия выбрала её.

Я пошла в 10 класс учиться, и мне не понравилось. Перевелась в училище: там была только специальность «эксплуатация сельхозтехники и оборудования». Я отучилась, мне понравилось. И я подумала — почему бы и нет?
Анна Приходько

Большая часть бригад заехала обратно в город 15 июня. По словам девушки, после обстрелов работы стало больше, но большую часть мусора убрать уже успели. В задачи Анны входит подметать землю после покоса, который осуществляют её коллеги. С последними, к слову, у трактористки отношения хорошие.

Большая часть людей удивляется. Я одна такая на технике — не видели ещё. Коллеги помогают, если что-то поломалось, например. Так сказать, небольшой авторитет я заработала, уже небольшое уважение есть. Ко мне относятся ребята нормально, всё хорошо.
Анна Приходько

Любимый момент в работе девушки — чувство машины.

Это чувство, когда садишься и чувствуешь каждый сантиметр техники. Это очень круто!
Анна Приходько

Обстрелов девушка, конечно, побаивается, хоть и слывёт среди коллег одной из самых бесстрашных.

Страшно стало тогда, когда прилёты участились, по три-четыре прилёта в город. Но я понимала, что если я не выйду, то никто за меня не выйдет. Давайте тогда все не выйдем — и что? Нас два дня не было в городе, мы приехали — хаос. Мусор не убирали, траву не косили. Город был как заброшенный.
Анна Приходько

На видео — момент работы девушки.

Видео: Bel.ru
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