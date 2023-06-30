«Я таких больше не видела». На улицы Шебекино выходит уникальная трактористка

Большая часть бригад заехала обратно в город 15 июня. По словам девушки, после обстрелов работы стало больше, но большую часть мусора убрать уже успели. В задачи Анны входит подметать землю после покоса, который осуществляют её коллеги. С последними, к слову, у трактористки отношения хорошие.