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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской более 70 снарядов

2 июля 2023, 08:01
Фото: Bel.ru
Обстрел Шебекино, архивное фото
Информацией об обстрелах белгородского приграничья поделился губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, 1 июля в регионе под огонь попали пять муниципалитетов.
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Обстрел

Под обстрел попали Белгородский, Краснояружский и Волоконовский районы, а также Шебекинский и Валуйский горокруга.

В Белгородском районе выпустили 14 снарядов по селу Щетиновка, ещё четыре — по Журавлёвке. Как уточняет Гладков, «обошлось без последствий».

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляно село Вязовое — зафиксировано шесть прилётов. В результате обстрела никто не пострадал, нет и разрушений.

По Волоконовскому району ВСУ выпустили 24 боеприпаса: из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один — на окраину хутора Киселев. Последствий также нет.

В Шебекинском горокруге по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпустили по шесть минометных снарядов. По селу Середа — два. Разрушений и пострадавших нет.

В Валуйском горокруге по селу Карабаново ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов. Пострадавших нет, но осколками повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.

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