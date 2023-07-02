ВСУ за сутки выпустили по Белгородской более 70 снарядов

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Под обстрел попали Белгородский, Краснояружский и Волоконовский районы, а также Шебекинский и Валуйский горокруга.
В Белгородском районе выпустили 14 снарядов по селу Щетиновка, ещё четыре — по Журавлёвке. Как уточняет Гладков, «обошлось без последствий».
В Краснояружском районе из артиллерии обстреляно село Вязовое — зафиксировано шесть прилётов. В результате обстрела никто не пострадал, нет и разрушений.
По Волоконовскому району ВСУ выпустили 24 боеприпаса: из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один — на окраину хутора Киселев. Последствий также нет.
В Шебекинском горокруге по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпустили по шесть минометных снарядов. По селу Середа — два. Разрушений и пострадавших нет.
В Валуйском горокруге по селу Карабаново ВСУ выпустили 12 миномётных снарядов. Пострадавших нет, но осколками повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.