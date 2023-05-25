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Больше 120 раз за день Белгородскую область атаковали ВСУ

25 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI
Сильнее всего накануне досталось Грайворонскому горокругу. Его обстреляли 87 раз. Ежедневную сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

За сутки Белгородская область больше 120 раз подверглась атакам ВСУ. Зафиксированы обстрелы, атаки беспилотников. Лёгкую контузию получил один человек, другой — ранение ног. Больше всего обстрелов зафиксировали в Грайворонском округе.

Белгородский район

Белгородский район обстреляли 16 раз. По хутору Варишкин, сёлам Наумовка и Журавлёвка работала артиллерия. Противник выпустил 15 снарядов. Также на подлёте к селу Соломино сбили беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Борисовский район

Рядом с хутором Лозовая Рудка с дрона сбросили взрывное устройство, однако никто не пострадал. Разрушений нет.

Валуйский горокруг

В муниципалитете сработала система ПВО. Без каких-либо последствий.

Волоконовский район

Хутор Старый попал под миномётный обстрел. По населённому пункту выпустили девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский горокруг

Муниципалитету накануне досталось сильнее всех остальных. Его обстреляли 87 раз. 85-летняя женщина получила лёгкую контузию. 84 снаряда выпустили по погранпереходу в селе Козинка. Начался пожар. Три миномётных снаряда — в Дроновку. Повреждения получил частный дом.

Краснояружский район

ВСУ атаковали район беспилотниками пять раз. Село Староселье попало под атаку дронов трижды, два из них сбили. Ещё два БПЛА сбили в районе села Вязовое. Пострадавших нет, как и разрушений.

Шебекинский горокруг

Три беспилотника сбили в Масловой Пристани, сёлах Середа и Графовка. Село Терезовка дважды попало под обстрел миномётных и артиллерийских снарядов. Пострадал мужчина — ему ранило ноги. Обошлось без разрушений. Также под миномётный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому городу ударила артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.

Посёлок в белгородском приграничье попал под обстрел ВСУ
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