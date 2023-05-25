Больше 120 раз за день Белгородскую область атаковали ВСУ

Три беспилотника сбили в Масловой Пристани, сёлах Середа и Графовка. Село Терезовка дважды попало под обстрел миномётных и артиллерийских снарядов. Пострадал мужчина — ему ранило ноги. Обошлось без разрушений. Также под миномётный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому городу ударила артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.