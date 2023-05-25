Больше 120 раз за день Белгородскую область атаковали ВСУ

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
За сутки Белгородская область больше 120 раз подверглась атакам ВСУ. Зафиксированы обстрелы, атаки беспилотников. Лёгкую контузию получил один человек, другой — ранение ног. Больше всего обстрелов зафиксировали в Грайворонском округе.
Белгородский район
Белгородский район обстреляли 16 раз. По хутору Варишкин, сёлам Наумовка и Журавлёвка работала артиллерия. Противник выпустил 15 снарядов. Также на подлёте к селу Соломино сбили беспилотник. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Борисовский район
Рядом с хутором Лозовая Рудка с дрона сбросили взрывное устройство, однако никто не пострадал. Разрушений нет.
Валуйский горокруг
В муниципалитете сработала система ПВО. Без каких-либо последствий.
Волоконовский район
Хутор Старый попал под миномётный обстрел. По населённому пункту выпустили девять снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
Грайворонский горокруг
Муниципалитету накануне досталось сильнее всех остальных. Его обстреляли 87 раз. 85-летняя женщина получила лёгкую контузию. 84 снаряда выпустили по погранпереходу в селе Козинка. Начался пожар. Три миномётных снаряда — в Дроновку. Повреждения получил частный дом.
Краснояружский район
ВСУ атаковали район беспилотниками пять раз. Село Староселье попало под атаку дронов трижды, два из них сбили. Ещё два БПЛА сбили в районе села Вязовое. Пострадавших нет, как и разрушений.
Шебекинский горокруг
Три беспилотника сбили в Масловой Пристани, сёлах Середа и Графовка. Село Терезовка дважды попало под обстрел миномётных и артиллерийских снарядов. Пострадал мужчина — ему ранило ноги. Обошлось без разрушений. Также под миномётный обстрел попал погранпереход в Шебекино, по самому городу ударила артиллерия. Пострадавших и разрушений нет.