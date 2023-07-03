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Число пострадавших от обстрелов домов в Белгородской области увеличилось до четырёх

3 июля 2023, 08:23
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Белгородскую область около 150 раз за день

Под огнём 2 июля были шесть районов Белгородской области. В Грайворонском горокруге есть разрушения, причём число пострадавших от обстрелов домов увеличилось. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

2 июля ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Раненых среди мирных жителей нет.

Однако есть разрушения в результате обстрела Дроновки в Грайворонском горокруге. По селу выпустили 17 миномётных снарядов, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Накануне сообщалось, что повреждения выявили в двух частных домах. Однако из утренней сводки известно, что пострадали четыре дома. Помимо этого, говорилось о повреждениях линии электропередачи (ЛЭП) и газоснабжения. К ним прибавился и инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском горокруге от обстрелов также пострадал Горьковский — здесь было четыре прилёта. Над Новостроевкой-Второй с беспилотника сбросили взрывное устройство.

В Белгородском районе накануне сбили беспилотник самолётного типа. Помимо этого, под обстрел попали Щетиновка (12 артснарядов и 20 выстрелов из гранатомёта) и Нехотеевка (пять артснарядов), а над Красным Хутором с дрона сбросили два взрывных устройства.

Беспилотники накануне атаковали ещё два района Белгородской области. В Борисовском районе с БПЛА на окраину Лозовой Рудки сбросили пять взрывных устройств, на окраину Цаповки — два. Атака была и на окраину села Староселье в Краснояружском районе.

По Шебекинскому горокругу за день выпустили 30 миномётных снарядов. Под огнём были Первомайский, Терезовка, Марьино и Мухин.

В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 48 миномётных снарядов, по окраине Тишанки — два артснаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без разрушений.

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