Число пострадавших от обстрелов домов в Белгородской области увеличилось до четырёх

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
2 июля ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Раненых среди мирных жителей нет.
Однако есть разрушения в результате обстрела Дроновки в Грайворонском горокруге. По селу выпустили 17 миномётных снарядов, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Накануне сообщалось, что повреждения выявили в двух частных домах. Однако из утренней сводки известно, что пострадали четыре дома. Помимо этого, говорилось о повреждениях линии электропередачи (ЛЭП) и газоснабжения. К ним прибавился и инфраструктурный объект связи.
В Грайворонском горокруге от обстрелов также пострадал Горьковский — здесь было четыре прилёта. Над Новостроевкой-Второй с беспилотника сбросили взрывное устройство.
В Белгородском районе накануне сбили беспилотник самолётного типа. Помимо этого, под обстрел попали Щетиновка (12 артснарядов и 20 выстрелов из гранатомёта) и Нехотеевка (пять артснарядов), а над Красным Хутором с дрона сбросили два взрывных устройства.
Беспилотники накануне атаковали ещё два района Белгородской области. В Борисовском районе с БПЛА на окраину Лозовой Рудки сбросили пять взрывных устройств, на окраину Цаповки — два. Атака была и на окраину села Староселье в Краснояружском районе.
По Шебекинскому горокругу за день выпустили 30 миномётных снарядов. Под огнём были Первомайский, Терезовка, Марьино и Мухин.
В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпустили 48 миномётных снарядов, по окраине Тишанки — два артснаряда. Во всех перечисленных случаях обошлось без разрушений.