Число пострадавших от обстрелов домов в Белгородской области увеличилось до четырёх

Однако есть разрушения в результате обстрела Дроновки в Грайворонском горокруге. По селу выпустили 17 миномётных снарядов, с беспилотника сбросили взрывное устройство. Накануне сообщалось, что повреждения выявили в двух частных домах. Однако из утренней сводки известно, что пострадали четыре дома. Помимо этого, говорилось о повреждениях линии электропередачи (ЛЭП) и газоснабжения. К ним прибавился и инфраструктурный объект связи.