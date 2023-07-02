Два частных домовладения пострадали после двойного обстрела Грайворонского горокруга

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы, сообщает губернатор Гладков.
Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Пострадавших при этом нет.
Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.
Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка, через два часа — ещё одно.