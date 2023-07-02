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Два частных домовладения пострадали после двойного обстрела Грайворонского горокруга

2 июля 2023, 13:30
Фото: Midjourney
Сегодня ВСУ дважды ударили по селу Дроновка Грайворонского горокруга. О последствиях обстрела рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В двух частных домовладениях посечены кровля, фасады и заборы, сообщает губернатор Гладков.

Также повреждены линии газо- и электроснабжения. Пострадавших при этом нет.

Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.

Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка, через два часа — ещё одно.

Сразу два села в Шебекинском горокруге попали под обстрел ВСУ
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#Артем Черненко#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения
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