Сразу два села в Шебекинском горокруге попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Сообщения об обстреле села и хутора отправляет белгородцам РСЧС. Жителей данных населённых пунктов просят спуститься в укрытия или подвалы.
Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.
Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка, через два часа — ещё одно.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, нет и комментария властей по данному поводу.