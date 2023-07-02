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Сразу два села в Шебекинском горокруге попали под обстрел ВСУ

2 июля 2023, 12:47
Фото: Bel.ru
Село Терезовка и хутор Марьино под огнём со стороны Украины.
Сюжет
Обстрел

Сообщения об обстреле села и хутора отправляет белгородцам РСЧС. Жителей данных населённых пунктов просят спуститься в укрытия или подвалы.

Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.

Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка, через два часа — ещё одно.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, нет и комментария властей по данному поводу.

Грайворонский горокруг второй раз за день попал под обстрел ВСУ
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#Артем Черненко#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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