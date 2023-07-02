Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Грайворонский горокруг второй раз за день попал под обстрел ВСУ

2 июля 2023, 11:29
Фото: Bel.ru
РСЧС рассылает уведомления об обстреле села Дроновка в приграничье Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Местных жителей попросили занять укрытия или спуститься в подвал. Это уже третий обстрел белгородского приграничья за сегодняшний день.

Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.

Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, нет и комментария властей по данному поводу.

Село в Грайворонском горокруге — под огнём ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Административное здание и два авто пострадали из-за обстрелов Белгородской областиВ попадающем под обстрелы Грайворонском горокруге составили реестр разрушенийПосле атаки ВСУ 220 человек в Белгородской области на время остались без воды
#Артем Черненко#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье
Подпишитесь
«У них шанса нет». Батальон «Ахмат» охраняет Белгородскую область от диверсантов
Сегодня, 11:48
Беспилотник самолётного типа сбили над Белгородским районом
Сегодня, 09:22
Фабрика макарон в Шебекино заработает после череды обстрелов
Сегодня, 07:00
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской более 70 снарядов
Сегодня, 08:01
Порядка 120 домов уже восстановили в Шебекино
Сегодня, 07:23
Белгородец с аутизмом хотел покончить с собой из-за безуспешных попыток найти работу
Сегодня, 14:36