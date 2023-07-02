Грайворонский горокруг второй раз за день попал под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Местных жителей попросили занять укрытия или спуститься в подвал. Это уже третий обстрел белгородского приграничья за сегодняшний день.
Рано утром этого воскресенья ВСУ ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.
Затем белгородцы получили уведомления об обстреле села Дроновка.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, нет и комментария властей по данному поводу.