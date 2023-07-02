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Published Сегодня, 09:35

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Село в Грайворонском горокруге — под огнём ВСУ

2 июля 2023, 09:35
Фото: Bel.ru
РСЧС рассылает уведомления об обстреле села Дроновка в Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Местных жителей попросили занять укрытия или спуститься в подвал. Это уже второй обстрел белгородского приграничья за сегодняшний день.

Утром этого воскресенья ВСУ снова ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших из-за обстрелов нет, нет и комментария властей по данному поводу. Известно лишь, что сегодня над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа.

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#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Приграничье#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Артем Черненко
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