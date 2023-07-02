Село в Грайворонском горокруге — под огнём ВСУ

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Местных жителей попросили занять укрытия или спуститься в подвал. Это уже второй обстрел белгородского приграничья за сегодняшний день.
Утром этого воскресенья ВСУ снова ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей также попросили занять укрытие.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших из-за обстрелов нет, нет и комментария властей по данному поводу. Известно лишь, что сегодня над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа.