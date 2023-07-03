Белгородцы не соглашаются на установку обычных окон вместо разбитых при обстрелах

Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, за неделю в областном центре восстановили два жилых помещения. Осталось восстановить 13 жилых объектов. Шесть — компенсационное жильё взамен повреждённого. Пять квартир — на ул. Шаландина, 15.