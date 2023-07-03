Белгородцы не соглашаются на установку обычных окон вместо разбитых при обстрелах

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов, за неделю в областном центре восстановили два жилых помещения. Осталось восстановить 13 жилых объектов. Шесть — компенсационное жильё взамен повреждённого. Пять квартир — на ул. Шаландина, 15.
Основные отделочные работы завершены, даже получены расписки от собственников по отсутствию претензий по результатам работ и применяемым материалам. Завершаются работы по установке и монтажу материалов по заказным позициям с длительными сроками поставки. Это межкомнатные двери, сантехника и входные двери. Люди работой довольны, просят установить то, что заказали.
Валентин Демидов
По дому на ул. Славянская работы завершат до 10 июля. Также градоначальник отметил, что остались два дома по ул. Луначарского.
Там работы завершены. Проблема с выполнением нестандартного остекления. Оно деревянное, выполненное по индивидуальному заказу. Предложили компенсацию исходя из стоимости стандартного остекления, но граждане отказываются. Просят в два с половиной раза дороже. Оно там действительно дорогое, но мы можем предложить только стандартное.
Валентин Демидов
Глава региона Вячеслав Гладков попросил принести ему расчёты по балконным конструкциям.
Мы говорили, что если были дорогие деревянные окна с бронированными стёклами, то мы, конечно, за счёт бюджетных источников это сделать не сможем. Мы делаем стандартные качественные рамы, стеклопакеты. Тем, кто хочет, мы компенсируем денежными средствами. Если человек не соглашается, у всех есть законное право через судебное решение узаконить. Нужно людям показывать, что предусмотрено законодательством, а там просто — 7000 за квадратный метр. Нас это устроит. Устроит ли это людей?
Вячеслав Гладков