В Шебекино всё же снесут повреждённый во время обстрелов многоквартирный дом

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Во время оперсовещания правительства глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино снесут многоэтажку на Железнодорожной, 2. В подвале дома произошёл пожар, который нанёс невосполнимый ущерб арматуре первого этажа. Дом подлежит сносу полностью. Губернатор дал поручение главе округа Владимиру Жданову предоставить жителям складские помещения для хранения вещей.
Собрание с жителями проводили. Оказываем помощь при вывозе вещей, предоставляем помещения для хранения вещей. Мы в работе.
Владимир Жданов
Стоит также отметить, что за неделю в округе восстановили 62 частных дома и 38 квартир. В работе остаются 1400 домовладений, 52 соцобъекта. До 1 августа в помещениях закроют тепловой контур. Также в округе приступают к строительству двух многоквартирных домов и индивидуальному жилищному строительству.