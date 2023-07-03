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В Шебекино всё же снесут повреждённый во время обстрелов многоквартирный дом

3 июля 2023, 06:53
Фото: Bel.ru
В подвале МКД произошёл пожар, который нанёс ущерб арматуре первого этажа. Ранее предлагалось снести только часть подъездов.

Во время оперсовещания правительства глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино снесут многоэтажку на Железнодорожной, 2. В подвале дома произошёл пожар, который нанёс невосполнимый ущерб арматуре первого этажа. Дом подлежит сносу полностью. Губернатор дал поручение главе округа Владимиру Жданову предоставить жителям складские помещения для хранения вещей.

Собрание с жителями проводили. Оказываем помощь при вывозе вещей, предоставляем помещения для хранения вещей. Мы в работе.
Владимир Жданов

Стоит также отметить, что за неделю в округе восстановили 62 частных дома и 38 квартир. В работе остаются 1400 домовладений, 52 соцобъекта. До 1 августа в помещениях закроют тепловой контур. Также в округе приступают к строительству двух многоквартирных домов и индивидуальному жилищному строительству.

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#Алина Харина#Приграничье#Разрушения#Снос дома#Общество#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
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