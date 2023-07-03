В Шебекино всё же снесут повреждённый во время обстрелов многоквартирный дом

Стоит также отметить, что за неделю в округе восстановили 62 частных дома и 38 квартир. В работе остаются 1400 домовладений, 52 соцобъекта. До 1 августа в помещениях закроют тепловой контур. Также в округе приступают к строительству двух многоквартирных домов и индивидуальному жилищному строительству.