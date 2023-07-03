Массированная атака на Белгородскую область: под ударом были сёла и пропускные пункты

Ночью под удар украинских войск попало село Лозовая Рудка в Борисовском районе — туда проник беспилотник и сбросил три ВОГ-17. Затем противник атаковал Щетиновку в Белгородском районе и выпустил 20 таких же снарядов. Более того, зафиксировали 250 выстрелов из неустановленного стрелкового оружия. Обошлось без последствий.