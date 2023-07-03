Массированная атака на Белгородскую область: под ударом были сёла и пропускные пункты

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область. По информации источника, пострадали два пропускных пункта и сёла.
Обстрелы начались накануне вечером. Противник ударил по МАПП «Нехотеевка» из пяти мин калибром 120 мм. Две мины такого же калибра попали по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.
Ночью под удар украинских войск попало село Лозовая Рудка в Борисовском районе — туда проник беспилотник и сбросил три ВОГ-17. Затем противник атаковал Щетиновку в Белгородском районе и выпустил 20 таких же снарядов. Более того, зафиксировали 250 выстрелов из неустановленного стрелкового оружия. Обошлось без последствий.
Около четырёх часов утра БПЛА сбросил взрывчатку на село Цаповка в уже упомянутом Борисовском районе. Также дрон-камикадзе взорвался в селе Дроновка Грайворонского горокруга.