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Массированная атака на Белгородскую область: под ударом были сёла и пропускные пункты

3 июля 2023, 06:54
Фото: 1MI
фото тематическое

SHOT: массированная атака произошла на белгородские сёла и МАПП

ВСУ атаковали МАПП «Шебекино» и «Нехотеевка», а также несколько сёл. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
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Обстрел

ВСУ совершили массированную атаку на Белгородскую область. По информации источника, пострадали два пропускных пункта и сёла.

Обстрелы начались накануне вечером. Противник ударил по МАПП «Нехотеевка» из пяти мин калибром 120 мм. Две мины такого же калибра попали по МАПП «Шебекино». Пострадавших и разрушений нет.

Ночью под удар украинских войск попало село Лозовая Рудка в Борисовском районе — туда проник беспилотник и сбросил три ВОГ-17. Затем противник атаковал Щетиновку в Белгородском районе и выпустил 20 таких же снарядов. Более того, зафиксировали 250 выстрелов из неустановленного стрелкового оружия. Обошлось без последствий.

Около четырёх часов утра БПЛА сбросил взрывчатку на село Цаповка в уже упомянутом Борисовском районе. Также дрон-камикадзе взорвался в селе Дроновка Грайворонского горокруга.

Два частных домовладения пострадали после двойного обстрела Грайворонского горокруга
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Белгородский район#Борисовский район#Атака#Беспилотник#Мапп#Спецоперация#СВО
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