Шебекинский горокруг с самого утра под обстрелом

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Утром этого воскресенья ВСУ снова ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей попросили занять укрытие.
На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, нет и комментария властей по данному поводу.
1 июля под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Осколки снарядов стали причиной разрушений в четырёх домовладениях. В частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. Предварительно, во время обстрела никто не пострадал.