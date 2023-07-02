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Шебекинский горокруг с самого утра под обстрелом

2 июля 2023, 06:20
Фото: Bel.ru
Уведомления об обстреле получают жители Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

Утром этого воскресенья ВСУ снова ударили по Белгородской области. РСЧС разослало уведомление о том, что под огнём находится хутор Бондаренков. Местных жителей попросили занять укрытие.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет, нет и комментария властей по данному поводу.

1 июля под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Осколки снарядов стали причиной разрушений в четырёх домовладениях. В частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. Предварительно, во время обстрела никто не пострадал.

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