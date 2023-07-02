Шебекинский горокруг с самого утра под обстрелом

1 июля под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Осколки снарядов стали причиной разрушений в четырёх домовладениях. В частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. Предварительно, во время обстрела никто не пострадал.