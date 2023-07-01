Дома белгородского приграничья попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
1 июля под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Осколки снарядов стали причиной разрушений в четырёх домовладениях. В частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.
Предварительно, во время обстрела никто не пострадал. В настоящий момент в селе Карабаново продолжается подомовой обход. Оперативные и аварийные службы уже находятся на месте.
В домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В настоящее время продолжается подомовой обход, сообщил губернатор.