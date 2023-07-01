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Дома белгородского приграничья попали под обстрел ВСУ

1 июля 2023, 16:11
Фото: Bel.ru
архив
Известно о повреждениях в четырёх домовладениях Валуйского округа. Об очередной атаке со стороны Украины рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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СВО

1 июля под обстрел попало село Карабаново в Валуйском горокруге. Осколки снарядов стали причиной разрушений в четырёх домовладениях. В частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.

Предварительно, во время обстрела никто не пострадал. В настоящий момент в селе Карабаново продолжается подомовой обход. Оперативные и аварийные службы уже находятся на месте.

В домовладениях выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В настоящее время продолжается подомовой обход, сообщил губернатор.

Белгородское приграничье за сутки обстреляли 23 раза
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Валуйский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО
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