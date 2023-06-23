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Система ПВО над Курском сработала дважды за ночь

23 июня 2023, 07:02
Фото: 1MI

Над Курском сбили беспилотники ВСУ

Обломки упали на участок СНТ, разрушен забор. О ночных происшествиях в столице соседнего региона сообщил губернатор Роман Старовойт.
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Пво

Минувшей ночью в Курске дважды сработала система ПВО. Первое сообщение о громких звуках в городе появилось около полуночи, второе — спустя час.

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что ПВО сбила беспилотники. Обломки упали на участок одного из садовых товариществ. В результате разрушен забор.

Курская область была под обстрелами ВСУ и накануне. В посёлке Тёткино пострадал один автомобиль. В Елизаветовке в результате обстрела повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия.

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#Приграничье#Пво#Система ПВО#Происшествия#Спецоперация#СВО#Черноземье#Курская область#Роман Старовойт#Инна Рогова
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