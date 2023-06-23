Система ПВО над Курском сработала дважды за ночь

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Минувшей ночью в Курске дважды сработала система ПВО. Первое сообщение о громких звуках в городе появилось около полуночи, второе — спустя час.
Губернатор Роман Старовойт сообщил, что ПВО сбила беспилотники. Обломки упали на участок одного из садовых товариществ. В результате разрушен забор.
Курская область была под обстрелами ВСУ и накануне. В посёлке Тёткино пострадал один автомобиль. В Елизаветовке в результате обстрела повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия.