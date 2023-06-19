Два посёлка в Курской области попали под огонь ВСУ

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Published Сегодня, 06:47
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19 июня ВСУ обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе, сообщают «Курские известия». В результате происшествия никто не пострадал.
В Попово-Лежачах повредилась линия электропередачи, из-за этого в части домов нет электричества. Как только будет возможно, бригады приступят к восстановлению.
Кроме того, пострадали хозпостройки в трёх домах и несколько автомобилей. Всем пострадавшим окажут помощь в восстановлении, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.