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Два посёлка в Курской области попали под огонь ВСУ

19 июня 2023, 06:47
Фото: соцсети Романа Старовойта
Под обстрелом утром 19 июня оказались населённые пункты Тёткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет, но есть повреждения, пишут «Курские известия».
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Обстрел

19 июня ВСУ обстреляли Тёткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе, сообщают «Курские известия». В результате происшествия никто не пострадал.

В Попово-Лежачах повредилась линия электропередачи, из-за этого в части домов нет электричества. Как только будет возможно, бригады приступят к восстановлению.

Кроме того, пострадали хозпостройки в трёх домах и несколько автомобилей. Всем пострадавшим окажут помощь в восстановлении, отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Фото: соцсети Романа Старовойта

Напомним, что сегодня, 19 июня, под сильный обстрел попал город Валуйки. Пострадали семь человек.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Курская область#Тёткино#Роман Старовойт#Спецоперация#СВО#Черноземье#Попово-Лежачи
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