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В Курской области запретили массовые публичные мероприятия

22 июня 2023, 13:31
Фото: 1MI
Ограничение будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования, сообщают «Курские известия». Режим в соседнем регионе действует, как и в Белгородской области, с октября 2022 года.

Массовые публичные мероприятия запретили в Курской области. Соответствующий документ 22 июня появился на сайте регионального правительства, пишет издание.

Действовать ограничение будет до снятия режима среднего уровня реагирования. Его, как и в Белгородской области, установили в октябре 2022 года.

Запрет ввели «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», говорится в документе. Исключение сделали лишь для мероприятий, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы, памятным датам, которые проводят органы публичной власти.

скриншот документа скриншот документа
скриншот документа
Фото: "Курские известия"
Путин ввёл режим среднего реагирования в Белгородской области
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#Инна Рогова#Массовые мероприятия#Запрет#Общество#Черноземье#Курская область#Белгородская область
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