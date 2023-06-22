В Курской области запретили массовые публичные мероприятия

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Массовые публичные мероприятия запретили в Курской области. Соответствующий документ 22 июня появился на сайте регионального правительства, пишет издание.
Действовать ограничение будет до снятия режима среднего уровня реагирования. Его, как и в Белгородской области, установили в октябре 2022 года.
Запрет ввели «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», говорится в документе. Исключение сделали лишь для мероприятий, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы, памятным датам, которые проводят органы публичной власти.