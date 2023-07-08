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На подлёте к Воронежу сбили два беспилотника

8 июля 2023, 06:26
Фото: Midjourney
Налёт произошёл минувшей ночью. По информации губернатора соседнего региона Александра Гусева, обошлось без последствий.

Минувшей ночью ПВО сработала в Воронежской области. На подлёте к столице региона сбили два беспилотника.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Тем временем город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел. Один из снарядов попал на центральный рынок, был пожар. Известно, что город обстреляли снарядами «Града».

После произошедшего власти решили приостановить возвращение шебекинцев из ПВР домой. Помимо этого, на два дня объявлены выходные для строителей, занимающихся восстанвлением города.

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#Инна Рогова#Беспилотники#Черноземье#Пво#Происшествия#Спецоперация#СВО#Воронежская область#Белгородская область#Шебекино#Александр Гусев
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