Шебекино под огнём, а на Старый Оскол обрушилась стихия: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Утром 8 июля Шебекино вновь обстреляли. В этот раз по городу выпустили 20 снарядов из РСЗО «Град». Основной удар пришёлся по центральному рынку. Возник пожар.
Повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе, три гаража, частный дом, магазин. Одна машина полностью сгорела.
Известно об одном пострадавшем. Мужчина получил рваную рану надбровной области. Его отправили на амбулаторное лечение.
После мощного обстрела власти решили поставить на паузу восстановительные работы в городе. Строителям дали два дня выходных. Помимо этого, решено приостановить возвращение шебекинцев домой. Ранее им рекомендовали постепенно покидать пункты временного размещения и возвращаться в город.
Дальнейшие решения власти будут принимать исходя из оперативной обстановки.
Старый Оскол накануне вечером оказался под властью непогоды. В городе прошёл сильный дождь, бушевали ветер и гроза.
По последним данным от главы местной администрации Андрея Чеснокова, в городе ветром повалило 37 деревьев. Одно из них частично повредило забор частного дома. На улицах Старого Оскола образовались реки из-за забившихся ливнёвок.
Среди мирных жителей пострадавших нет. О повреждениях автомобилей ничего не сообщалось, хотя по фото очевидцев было видно, что некоторые деревья рухнули на машины.
Стихия накануне обрушилась и на Губкин. Как сообщил глава местной администрации Михаил Лобазнов, на территории тоже обнаружили упавшие деревья.
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Традиционно эту дату часто выбирают молодожёны для свадьбы. В этом году брак в праздничный день в Белгородской области решила зарегистрировать 181 пара.
В Белгороде 8 июля открыли сезон выездных регистраций. На набережной Везёлки в парке Победы сегодня заключили брак семь пар. Причём торжественные мероприятия провели на новом объекте — на понтонной сцене.