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Погибший из-за обстрела мужчина, белгородские депутаты и закон о тишине: итоги дня

6 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Пострадавший во время обстрела в Валуйском горокруге скончался в машине скорой помощи, Павлова, Сергачёв и Бондаренко лишились мандатов, а в регионе ужесточили закон о тишине.

Погибший белгородец

6 июля ВСУ атаковали село Новопетровка в Валуйском горокруге. Во время обстрела пострадал мужчина — он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и находился в тяжёлом состоянии.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший умер в машине скорой помощи. Его ранения были несовместимы с жизнью.

Под обстрел накануне попали и сами Валуйки. Ранение получила женщина. Пациентке врачи оказали необходимую помощь, а затем отпустили на амбулаторное лечение.

Также сообщалось и о последствиях атаки противника на город. Разрушения выявили в 33 частных домах и 11 автомобилях. Обстрел длился больше часа. ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник. Ударили по частному сектору, выпустив 12 снарядов из РСЗО «Град».

Пострадавший при обстреле Белгородской области мужчина скончался
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Белгородские депутаты

Экс-спикер Белгородской областной думы Ольга Павлова и её бывшие заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко досрочно сложили полномочия депутатов. Соответствующее решение было принято во время тридцать третьего заседания облдумы седьмого созыва.

По словам председателя регионального парламента Юрия Клепикова, от уже бывших депутатов появились письменные заявления. Как добавил Клепиков, необходимо было принять постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий, согласно закону Белгородской области о статусе депутата.

Ольга Павлова написала заявление об отставке ещё в 2022 году. За ней последовали заместители Сергачёв и Бондаренко, которых ранее исключили из «Единой России» за дискредитацию партии.

Интересно, что Павлова не стала отвечать ни на какие вопросы журналистов после того, как стало известно о её досрочном сложении полномочий. Экс-спикер областной думы тогда заявила, что разговаривать не готова.

Белгородские депутаты Сергачёв, Павлова и Бондаренко досрочно сложили свои полномочия
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Закон о тишине

В Белгородской области депутаты облдумы решили ужесточить закон о тишине. Соответствующий вопрос рассмотрели во время заседания регионального парламента. Ранее строительные и ремонтные работы разрешали проводить до 22:00.

Теперь, согласно поправкам, установлен запрет на проведение ремонтных работ в МКД с 21:00, а не с 22:00. Решение в законодательном органе региона приняли для снижения социальной напряжённости.

Как объяснила депутат областной думы Елена Романенко, это позволит обеспечить отдых от громких шумов в первую очередь детям и пожилым людям, инвалидам и иным категориям граждан. Также действует запрет на проведение ремонтных работ с 12:00 до 14:00, а ещё в праздничные дни и воскресенье.

Ещё в прошлом году белгородцы жаловались на нарушение строителями закона о тишине. На тот момент в Белгородской области шуметь было запрещено с 22:00 до 08:00 и с 12:00 до 14:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Белгородцам запретили проводить ремонтные работы в многоэтажках после 21 часа
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