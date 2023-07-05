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Обстрел Валуек, эвакуации в Белгороде и реконструкция парка: итоги дня

5 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
ВСУ утром атаковали Валуйки, белгородцев эвакуировали из торговых центров, а мэр рассказал, как изменится Центральный парк.

Обстрел Валуек

Утром 5 июля ВСУ атаковали Валуйки. Пострадала женщина. Изначально сообщалось, что она получила ранение в грудную клетку, однако оказалось, что в спину. Пострадавшую уже отпустили домой на амбулаторное лечение.

Не обошлось без разрушений. Повреждения получили 33 частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и заборы. Более того, пострадали 11 автомобилей.

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Эвакуации в Белгороде

5 июля в областном центре эвакуировали людей из нескольких торговых центров. Анонимные звонки поступили в «Маяк», «Рио», «Меркурий», «Сити Молл». Фото с эвакуацией «Маяка» попали в интернет.

Редакция Бел.Ру обратилась за комментарием в ГУ МЧС и УМВД по Белгородской области. Однако спасатели и правоохранители заявили, что информации о причинах эвакуации у них нет.

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Реконструкция парка

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как примерно будет выглядеть Центральный парк после реконструкции. По словам градоначальника, внешний вид парка изменится кардинально.

Общественное пространство поделят на четыре зоны. Там появятся новые активности, экологические пространства, культурные, спортивные, детские, рекреативные, творческие зоны.

Валентин Демидов: внешний вид парка изменится кардинально
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