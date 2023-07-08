Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Сильный дождь обрушился на Старый Оскол минувшим вечером. Уже тогда горожане стали публиковать фото поваленных сильным ветром деревьев, а также затопленных улиц.
Утром оскольчане тоже могли оценить последствия стихии. Так, под одним из мостов дорога до сих пор затоплена.
Точный масштаб повреждений неизвестен.
От непогоды на этой неделе пострадал ещё один город в Белгородской области. Стихия в понедельник, 3 июля, обрушилась на Бирюч в Красногвардейском районе. Результат — упало несколько деревьев, некоторые дома подтопило, были порывы на линиях электропередачи. Пострадал и физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»: в здании сорвало кровлю.