Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе

От непогоды на этой неделе пострадал ещё один город в Белгородской области. Стихия в понедельник, 3 июля, обрушилась на Бирюч в Красногвардейском районе. Результат — упало несколько деревьев, некоторые дома подтопило, были порывы на линиях электропередачи. Пострадал и физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»: в здании сорвало кровлю.