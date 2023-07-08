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Published Сегодня, 07:07

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Поваленные деревья и реки на улицах: последствия непогоды в Старом Осколе

8 июля 2023, 07:07
Фото: Telegram-канал "L1VE Старый Оскол"
Старый Оскол затопило после сильного дождя

Сильный дождь и ветер обрушились на Старый Оскол

Поваленные ветром деревья приземлились на автомобили, а некоторые участки остаются затопленными до сих пор. Фотографии и видео с места публикуют оскольчане в соцсетях.

Сильный дождь обрушился на Старый Оскол минувшим вечером. Уже тогда горожане стали публиковать фото поваленных сильным ветром деревьев, а также затопленных улиц.

Утром оскольчане тоже могли оценить последствия стихии. Так, под одним из мостов дорога до сих пор затоплена.

Точный масштаб повреждений неизвестен.

От непогоды на этой неделе пострадал ещё один город в Белгородской области. Стихия в понедельник, 3 июля, обрушилась на Бирюч в Красногвардейском районе. Результат — упало несколько деревьев, некоторые дома подтопило, были порывы на линиях электропередачи. Пострадал и физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт»: в здании сорвало кровлю.

Последствия непогоды в Старом ОсколеПоследствия непогоды в Старом Осколе
Последствия непогоды в Старом ОсколеПоследствия непогоды в Старом Осколе
Последствия непогоды в Старом ОсколеПоследствия непогоды в Старом Осколе
Последствия непогоды в Старом ОсколеПоследствия непогоды в Старом Осколе
Последствия непогоды в Старом Осколе
Фото: "Oskol Stelit | Старый Оскол"
Последствия непогоды в Старом Осколе
Видео: "ОК! Старый Оскол"
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