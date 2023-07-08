Итоги недели: большой праздник отменили, а белгородцы будут жить в городе-герое?

Достаточно эмоционально повёл себя не только губернатор, но и сам Полежаев. Он удалил свою рабочую страницу ВКонтакте. Теперь она ему не потребуется. Впрочем, на этом всё закончилось — ответных заявлений не последовало. Кстати, канал в Telegram у бывшего замгубернатора пока остался невредимым.