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Итоги недели: большой праздник отменили, а белгородцы будут жить в городе-герое?

8 июля 2023, 08:19
Фото: Bel.ru
В Белгородской области произошли новые увольнения, вынужденная отмена мероприятий к 80-летию Прохоровской битвы, а во время обстрела погиб ещё один мужчина. Бонусом расскажем, какой город может получить звание героя СВО.

Увольнение Полежаева

Во вторник, 4 июля, стало известно об увольнении Константина Полежаева. Такое решение принял губернатор. Он лишил должности своего заместителя, курирующего ЖКХ.

Причиной увольнения стало недовольство результатами работы Полежаева. Вячеслав Гладков заявил, что восстановление Шебекино и Новой Таволжанки, за которые отвечал замгубернатора, идут крайне медленно. А это — недопустимо.

Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу. Работу, за которую они получают заработную плату.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона, сообщая об отстранении Константина Полежаева, упомянул «систематическое невыполнение своих обязанностей». Видимо, накипело.

Достаточно эмоционально повёл себя не только губернатор, но и сам Полежаев. Он удалил свою рабочую страницу ВКонтакте. Теперь она ему не потребуется. Впрочем, на этом всё закончилось — ответных заявлений не последовало. Кстати, канал в Telegram у бывшего замгубернатора пока остался невредимым.

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Минус три депутата

Белгородская областная дума окончательно лишилась сразу трёх депутатов: Ольги Павловой, Валерия Сергачёва и Елены Бондаренко. Вопрос о досрочном прекращении полномочий рассмотрели 6 июля на очередном заседании. Остальные депутаты поддержали это решение.

Ольга Павлова написала заявление об отставке ещё в апреле 2022 года, но формально оставалась депутатом. Как и остальные: её заместители Сергачёв и Бондаренко. Ещё до этого их исключили из «Единой России».

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Очередная жертва обстрелов

6 июля ВСУ в очередной раз обстреляли Валуйский округ. Это унесло жизнь ещё одного белгородца, ставшего новой жертвой спецоперации среди мирных жителей. Во время атаки села Новопетровка тяжело ранило мужчину — он получил проникающее осколочное ранение брюшной полости.

Медики его загрузили в машину скорой помощи, чтобы отвезти в больницу, но не успели. Белгородец скончался прямо в их автомобиле. Полученные ранения были не совместимы с жизнью.

К сожалению, из-за близости к границе обстановка в Белгородской области сложная уже второй год. Порой гибнут люди. В связи с этим редакция Бел.Ру подготовила спецпроект на тему скорби. Смерть — это пугающая, но важная тема. Прочитать рекомендации психолога о том, как пережить потерю близких, можно в нашем отдельном материале.

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Отмена празднования годовщины Прохоровской битвы

12 июля Белгородская область отмечает большой праздник — 80-летие Прохоровского танкового сражения. В честь юбилея белгородские власти готовили масштабное мероприятие, самое яркое за последние годы. Так описал планы губернатор, который действительно знает толк в праздниках. Но всё отменилось. Вячеслав Гладков считает, что ВСУ могут специально выпустить ракеты, чтобы создать проблемы:

«Граница не так далеко, может прилететь к нам от врага. Это точно противоречит идеологии нашего противника, и они будут стараться создать нам проблемы».

Несмотря на отмену мероприятий, посетить Прохоровское поле 12 июля сможет любой желающий. Но бесплатного массового подвоза из районов, как в предыдущие годы, не будет.

И снова же, хотя и без масштабного праздника, но в этот день Белгородскую область планируют посетить важные гости. Среди них есть полномочный представитель президента Игорь Щёголев. Также ожидаются главы соседних регионов.

В Белгородской области отменили большой праздник
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Шебекино — город-герой СВО?

Спецоперация так или иначе коснулась населения России и Украины. Уже некоторым населённым пунктам хотят присвоить звания городов-героев — «Городов — героев специальной военной операции.

Изначально речь шла только о населённых пунктах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Но позднее в Общественной палате РФ заявили, что город Шебекино в Белгородской области тоже должен получить такой статус.

Шебекино — действительно город-герой, как и его жители. В этом всем нам удалось неоднократно убедиться. Надеемся, что продолжим гордиться всеми нашими героями живыми и больше без происшествий. Очень хотелось бы.

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#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Игорь Щёголев#Белгородская область#Итоги недели#Общество#Обстрел ВСУ#Восстановление#Погиб#Департамент жкх#Увольнение#Город-герой#Шебекино
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