Украинские беспилотники снова долетели до Подмосковья

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Украинские беспилотники вновь долетели до Подмосковья. Их удалось уничтожить. Обошлось без разрушений и пострадавших.
По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника на территории Новой Москвы. Ещё один дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА рухнул в Одинцовском районе Московской области.
Ранее сообщалось, что два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области. БПЛА «Валькирия» сбили в Валуйском горокруге, ещё один дрон «Лелека-100» — в Волоконовском районе.