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Украинские беспилотники снова долетели до Подмосковья

4 июля 2023, 07:21
Фото: 1MI
Силами ПВО и РЭБ удалось ликвидировать беспилотники противника. Обошлось без последствий, сообщили в Минобороны РФ.
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СВО

Украинские беспилотники вновь долетели до Подмосковья. Их удалось уничтожить. Обошлось без разрушений и пострадавших.

По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника на территории Новой Москвы. Ещё один дрон подавили средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА рухнул в Одинцовском районе Московской области.

Ранее сообщалось, что два разведывательных беспилотника сбили в Белгородской области. БПЛА «Валькирия» сбили в Валуйском горокруге, ещё один дрон «Лелека-100» — в Волоконовском районе.

ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Московская область#Происшествия#Беспилотник#Дрон#БПЛА#Работа ПВО#Спецоперация#СВО
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