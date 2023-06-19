Сколько пострадавших от обстрелов белгородцев получили выплаты

Напомним, что выплаты производит и Красный Крест. Материальную помощь уже получили около 1,5 тыс. семей. Размер выплат — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, зависит от размера семьи. На матпомощь могут рассчитывать беременные женщины, пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми до трёх лет, лица с ОВЗ, семьи с одним кормильцем.