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Сколько пострадавших от обстрелов белгородцев получили выплаты

19 июня 2023, 07:21
Фото: 1MI

Гладков назвал количество получивших выплаты белгородцев

Речь идёт о выплатах в 10 тыс. и 50 тыс. рублей. Всем, кто деньги до сих пор не получил, рекомендуют обращаться в минсоцзащиты, органы соцзащиты, администрации. Жалобы можно оставлять и на странице губернатора в соцсети.
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Выплаты

Вячеслав Гладков назвал количество пострадавших от обстрелов белгородцев, которым уже перечислили выплаты. На утро 19 июня по 10 тыс. рублей получили 54 тыс. человек, по 50 тыс. рублей — 32 тыс. человек.

«Всё начисление, которое было произведено в выходные дни, будет осуществлено сегодня, в понедельник», — уточнил губернатор.

Если выплаты так и не пришли, обращаться можно в минсоцзащиты, органы соцзащиты, администрации районов и горокругов. Жалобы оставляют и на странице главы региона в соцсети.

О том, кто может претендовать на выплаты, ранее сообщил региональный оперштаб. В указанный перечень также добавили жителей Ржевки.

Напомним, что выплаты производит и Красный Крест. Материальную помощь уже получили около 1,5 тыс. семей. Размер выплат — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, зависит от размера семьи. На матпомощь могут рассчитывать беременные женщины, пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми до трёх лет, лица с ОВЗ, семьи с одним кормильцем.

Более 12,5 тысяч белгородцев из приграничья получили выплаты в 50 тыс. рублей
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#Инна Рогова#Выплаты#Приграничье#Обстрел ВСУ#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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