Сколько пострадавших от обстрелов белгородцев получили выплаты

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Вячеслав Гладков назвал количество пострадавших от обстрелов белгородцев, которым уже перечислили выплаты. На утро 19 июня по 10 тыс. рублей получили 54 тыс. человек, по 50 тыс. рублей — 32 тыс. человек.
«Всё начисление, которое было произведено в выходные дни, будет осуществлено сегодня, в понедельник», — уточнил губернатор.
Если выплаты так и не пришли, обращаться можно в минсоцзащиты, органы соцзащиты, администрации районов и горокругов. Жалобы оставляют и на странице главы региона в соцсети.
О том, кто может претендовать на выплаты, ранее сообщил региональный оперштаб. В указанный перечень также добавили жителей Ржевки.
Напомним, что выплаты производит и Красный Крест. Материальную помощь уже получили около 1,5 тыс. семей. Размер выплат — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, зависит от размера семьи. На матпомощь могут рассчитывать беременные женщины, пенсионеры, многодетные семьи и семьи с детьми до трёх лет, лица с ОВЗ, семьи с одним кормильцем.