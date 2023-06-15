Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат ещё порядка 20 тысяч белгородцев

Читатели Бел.Ру, проживающие в Шебекинском округе, всё чаще стали задавать один и тот же вопрос: «Нам до сих пор не пришла выплата, куда обращаться?». Жители белгородского приграничья беспокоятся, что деньги на их счёт не поступят.