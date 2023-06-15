Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат ещё порядка 20 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Читатели Бел.Ру, проживающие в Шебекинском округе, всё чаще стали задавать один и тот же вопрос: «Нам до сих пор не пришла выплата, куда обращаться?». Жители белгородского приграничья беспокоятся, что деньги на их счёт не поступят.
Однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира жителей успокоил. Он сообщил, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат ещё порядка 20 тысяч человек.
Сегодня утром говорил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей получили уже 40 тысяч человек, ещё порядка 20 тысяч сейчас в процессе выверки списков, они обязательно деньги получат. Если же Вы хотите, чтобы мы проверили Вас в списках пораньше, то обратитесь в любое учреждение соцзащиты или в администрацию того населённого пункта, в котором Вы находитесь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также напомним, что с завтрашнего дня, 16 июня, жители приграничья могут подать заявление на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей. Подать заявление можно на госуслугах.